وكيل "الصناعة" بالبرلمان: الدولة تبني وتعمر بيد وبأخرى تحارب الإرهاب

قال محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحارب في جميع الاتجاهات، كونها تحارب الإرهاب من جهة، ومن الجهة الأخرى تحارب لبناء مصر الجديدة، التي ستكون أفضل بشبابها، موضحًا أن الدولة المصرية، تشهد تطوير كبير للغاية في وقت قليل جدًا.

وأضاف "السلاب"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تّشهد تطويرًا كبيرًا في مجال الطرق وكذلك افتتاح المتاحف الأثرية فضلًا عن بناء المصانع، رغبًة من القيادة السياسية في السعي للتطوير الكامل بمختلف القطاعات.

وأكد وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن هذا التطوير الذي تشهده الدولة المصرية، يُعطي دفعة كبيرة جدا لمصر، والشباب لكي يشعر أن دولته في تقدم دائم، وهذا شيء هام جدا، فعندما يكون هناك تطوير فى مدينة شرم الشيخ وافتتاح جامعات ومشروعات جديدة داخل المدينة فهذا سوف يجلب الشباب الى الذهاب اليها والعيش بها وهذا سوف يقلل من الكثافة السكانية بداخل القاهرة.

من ناحية أخرى، أوضح السلاب، أنه قرر الترشح عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة خلال الانتخابات المقبلة، كما أن حملته تضم 1500 شاب متطوعا في الحملة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مؤسسة مصطفى السلاب الخيرية تساهم في العديد من الأنشطة الاجتماعية من بينها معاشات، وخدمات طبية أخرى.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه ينتوي إنشاء كباري مشاة في بعض المناطق بمصر الجديدة، و يعتزم إنشاء شبكة لإعادة تدوير القمامة بمصر الجديدة، كما لديه اقراح لتقليل كثافة الطلاب في الفصول المدرسية، من خلال زيادة عدد طوابق المدرسة، حتى لا يتم التضييق على الملاعب .

وأوضح أن عدد المقاعد الفردية في الدائرة التي يترشح فيها "مدينة نصر ومصر الجديدة" 3 مقاعد، ويجب على المواطنين اختيار 3 مرشحين حتى لا يكون الصوت باطلا، كما أن أولوياته في الفترة المقبلة العمل على عدد من القوانين وهي قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار إلى جانب قانون التنمر من ذوى الهمم.

وأكد أنه يعمل على إضافة مادة لزيادة العقوبة على المتنمرين، "ذوي الهمم أبطالنا ويجب أن نفتخر بهم لأنهم حققوا نجاحات في مجالات مختلفة.