بالجرارات والتريلات والخيول.. 3 مرشحين يتسابقون على مقعد كفر سعد

شهدت دائرة كفر سعد، التي يخوض السباق الانتخابي فيها 48 مرشحا ومرشحة، تنافسا شرسا بين المرشحين، قبيل بدء الصمت الانتخابي بساعات، حيث اتبع مؤيدي المرشحين أساليب جديدة في الدعاية الانتخابية كـ"الجرار الزراعي والتريلا والعربات الملاكي والنصف نقل والخيول"، هذا إلى جانب الطبل والزمر على الطبول واستخدام الصاجات.

واستقل السيد شعير رمز النجفة، المرشح على المقعد الفردى الخيل، وشجعته زوجته أسماء السيد، التي أمسكت بيده تعبيرا عن دعمها له، وذلك خلال مسيرة انتخابية له، ودعم أهالي ميت أبو غالب، بمسيرة حاشدة على نغمات الطبل والزمر وإطلاق الشماريخ.

كما نظم شعير، مسيرة سيارة بالسيارات الملاكي والربع والنصف نقل والموتوسيكلات بقرى الوسطاني، كما استعانوا بمكبرات الصوت وعلى الطبل والزمر، تم عمل زفة بلدي للمرشح، وقام مؤيدوه بتلحين أغنية خاصة به، وقام مؤيدوه بالرقص على الخيل، وأشعلوا الشماريخ، وقاموا بالطبل على الطبلة والصاجات.

ويخوض مجدي حطب رمز الحصان الشهير بالعمدة، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء محافظة دمياط، حيث تولى مسؤولية عدة مراكز وقرى في المحليات، كما كان عمدة سابق.

ونظم مؤيدو حطب، مسيرة سيارة شاركت فيها السيارات الملاكي والربع نقل والتريلا والجرارات، التي جابت شوارع الدائرة، حيث رفع مؤيديه صور الحصان، كما أشعلوا الشماريخ مرددين "يلا يا حاجة قومي وبصي.. أبو حطب قاعد على الكرسي"، "خش وعلم على الكرسي، هوبا هوبا العمدة تحت القبة"، "رشحناك رشحناك عشان كده احنا اخترناك".

ويحظى حسن عبدالوهاب عيسي نقيب الفلاحين رمز الساقية والمرشح على المقعد الفردى مستقل، بشعبية كبيرة هو الآخر ويحرص على ارتداء الجلباب في كل جولاته ومسيرته الانتخابية، حيث نظم مؤيديه مسيرة سيارة بالسيارات الملاكي والنصف نقل والتريلا، جابت شوارع الدائرة، ورفع مؤيديه علم مصر، وشارك عدد من طلاب كلية الزراعة جامعة دمياط في مؤتمر انتخابي له معلنين تأييدهم له كما قام مؤيديه بالطبل و الزمر واستخدام الصاجات ورفعوه على الأعناق.

ويخوض كلا من السيد شعير ومجدي حطب وحسن عبدالوهاب، الانتخابات على المقعد الفردي مستقل عن الدائرة الثانية، التي يتنافس فيها 48 مرشحا ومرشحة، من بينهم 6 أحزاب و42 مستقلين.