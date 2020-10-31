تفاصيل القبض على "الطفلة العروس" داخل الكوافير بأسيوط

ألقت قوات أمن أسيوط القبض على طفلة قاصر، أثناء تواجدها بالكوافير، قبل ساعة من زفافها، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة، بناءً على بلاغ من مدير وحده حماية الطفل بمحافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ من "منار كامل مصطفى"، مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال والد الطفلة "هبة"، 14 سنة، من قرية "عرب الكلابات"، دائرة المركز، وذلك لاعتزامه تزويج ابنته القاصر.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها بضبط والدى الطفلة والعريس والعروسة.

وذكر مصدر من أهالى القرية لـ"الوطن" أن العريس من أبناء القرية، ويبلغ من العمر 20 سنة، موضحاً أن العروس طفلة، وكان يظهر عليها عدم الرضا بإتمام الزواج، ودليل ذلك أن والدها كان كثير التعدي عليها بالضرب ليرغمها على الزواج، وحبسها بالمنزل، ولم يسمح لها بالخروج.

وأشارالمصدر إلى أن الطفلة كانت مبتسمة، وتظهر عليها علامات الفرحة والنصر، أثناء نقلها من الكوافير بسيارة الشرطة، وأثناء أخذ أقوالها بالنيابة.

ومن جانبها، أوضحت مدير وحدة حماية الطفل بأسيوط أنه في شهر سبتمبر الماضي، وصل الوحدة بلاغ من أهالي القرية بأن والد الطفلة يعتزم تزويجها لأحد أبناء القرية، وأن الفتاة رافضة لهذا الزواج، فضربها وحبسها بالمنزل.

وعلى الفور تحركت وحدة حماية الطفل، وتم استدعاء والدي الطفلة، وأخذت التعهد اللازم عليهم بعد تزويج الفتاة إلا بعد اكتمالها السن القانونية 18 سنة، وأظهرا الموافقة على ذلك، وتم إرسال إخصائيين نفسيين للطفلة لدعمها نفسياً، وأضافت مدير الوحدة: "ظللنا نراقب الوضع بمحيط منزل الطفلة، وتبين أن والدها لم يف بعهده، وسيزوجها من نفس الشاب، وتم عمل فرح الحنة يوم الخميس، على أن يتم الزفاف يوم الجمعة أمس.

وتابعت "منار" بقولها: "فور علمي بما سيحدث، أبلغت المحافظ والوحدة المركزية، وطالبوا بأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرةً إلى أنها توجهت للنيابة، وتقدمت ببلاغ ومنه إلى مركز الفتح، وتم إلقاء القبض على والد الطفلة والعريس، حيث أصدرت النيابة قراراً بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة لوالدتها مع أخذ تعهد بعدم التعرض لها.