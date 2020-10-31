عبدالغفار: الدولة فتحت مسارات جديدة للتعليم

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن السنوات الخمس الماضية، شهدت إضافة ما يقرب من 35 مؤسسة تعليمية جديدة للدولة المصرية، ما بين جامعات خاصة، أهلية، حكومية، دولية، وتكنولوجية.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية، فتحت مسارات جديدة للتعليم، لم تكن موجودة من قبل، إذ لم يكن لديها تعليمًا فنيًا وتقنيًا اسمه الجامعات التكنولوجية، حيث سيجرى افتتاح مجموعة منهم بشرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد والأقصر والسادس من أكتوبر والمناطق الاستثمارية ببدر وبرج العرب الصناعية.

وتابع: "نختار أماكن صناعية اقتصادية ندشن فيها جامعات لكي نخدم عليها، وصدق الرئيس السيسي أيضًا على 15 جامعة أهلية بأسيوط وبنها والمنصورة وأسوان"، مشددًا على أن المنظومة في هذه الجامعات متكاملة.

وأوضح، أن عدد الطلاب في الجامعات يزيد بشكل كبير بسبب عدم وجود أماكن كافية لاستيعاب الطلاب، وهو ما أدى إلى اغتراب الطلاب وظهور المدن الجامعية، فلو كان الطالب يتلقى تعليمه في محافظته لما أُضطر إلى التعلم خارجها: "لم يحدث في آخر 50 سنة نموًا في مؤسسات التعليم العالي يتناسب مع زيادة عدد السكان وبالتالي حصلت الفجوة التي نعيشها الآن، لأن التعليم الأساسي والعالي لم يكونا على رأس أولويات الدولة.