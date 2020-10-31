قبل الصرف بساعات.. الفئات المستحقة للمعاش في حالة الوفاة

تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر نوفمبر، بعد ساعات، في جداول منتظمة لمنع التكدس وتزاحم المواطنين أمام المنافذ، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حدد الفئات المستحقة للمعاش، والتي جاءت كالتالي:

الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم نفس المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.

وفيما يتعلق بحالات حصول الورثة على معاش المتوفى، فقد حدد قانون المعاشات الشروط التالية:

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

واشترط القانون لاستحقاق الأرملة والأرمل، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

ووضع قانون التأمينات شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحددت في: ألا تكون الابنة متزوجة، وألا يكون الابن قد بلغ 21 عاما، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

العاجز عن الكسب في قانون التأمينات الاجتماعية

- أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن الـ26 ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن الـ26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ووفقًا لقانون المعاشات، يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتجري إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

وفي حال توافرت بأحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون المعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحد منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، فإنه في حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يجري تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.