عبدالغفار: نتائج مبشرة لأول لقاح مصري لكورونا.. مش محتاجين حاجة من حد

طمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشعب المصري عن اللقاح المصري الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: بفضل الله بالنسبة للأبحاث الخاصة باللقاح، هو حاليا في مرحلة تصنيع الخامات، أو الجزء الذي سيتم عمل عليه التجربة الأولى على المرضى أو بشكل أدق المتطوعين، وذلك خلال حواره مع أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد" في "على مسئوليتي".

وأضاف "عبدالغفار"، أنه في هذه المرحلة، هناك ثلاث تجارب، الأولى على عدد قليل من المتطوعين ثم مئات ثم آلاف، ذاكرًا أن اللقاحات في روسيا أو الصين، وصلت إلى المرحلة الثالثة بينما مصر "داخله في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة"، لتصنيع العبوات التي تكفي لمئات الحالات، لبدء التجارب الإكلينكية على المتطوعين، ويتم متابعة ذلك يومًا بيوم، والنتائج قبل المرحلة الإكلينكية مبشرة جدا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه من خلال تعاملنا مع لجنة الفيروسات الخاصة بالبحث العلمي، هناك تأكيد أنه سيكون هناك نتائج مبشرة لهذا اللقاح على مستوى الإنسان، "ده اللقاح مصري من أولة لأخرة، مصر عملته من أول التصميم لحد الفصل لحد المعمل لحد زراعته في المعمل، ده كله بتاعنا، لما نخلص التجربة ممكن نصنع عندنا زي ما احنا عاوزين ومش محتاجين حاجة من حد".

وتابع: "بس يارب يكملها على خير، وتكون النتائج التي ظهرت على الحيوان، تبقى نفس اللي تظهر على الإنسان كونها مبشرة، وده ممكن يكون أول لقاح يخرج للنور".