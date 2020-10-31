عبدالغفار: منظومة التعليم لم تكن من أولويات الدولة على مدار نصف قرن

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الزيادة السكانية في مصر، خلال السنوات الطويلة الماضية، لم تتواكب معها زيادة في الأماكن المخصصة للتعليم العالي بكل مراحله، موضحًا أن منظومة التعليم وبناء الإنسان لم تكن من أولويات الدولة على مدار آخر 50 سنة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "خلال السنوات الست الماضية، رأينا لأول مرة دولة متمثلة في قيادة سياسية وحكومة تركز بشكل كبير جدًا على الإنسان في النواحي التعليمي، وهناك متابعة دائمة في قضايا التعليم".

وتابع بأن الإيمان بالعلم والعلماء وبناء الإنسان وبناء الاقتصاد وبناء المستقبل هو ما تعيشه مصر الآن: "نحن أمام فرصة ذهبية، فقد افتتحنا جامعة الملك سلمان، وقبلها افتتحنا عددا من الجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية، وانتظروا المزيد خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأن التعليم لن يكون مبنيًا على منشآت ضخمة فقط، والأشقاء السعوديون أشادوا بحجم البرامج التي تدرس من خلال هذه الجامعات، وتنظر إلى وظائف المستقبل قبل النظر إلى وجاهة المباني والتقنيات الحديثة فيها".