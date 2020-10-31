"عبدالغفار": المصروفات البسيطة بالجامعات الأهلية تكفي لاستدامتها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية اليوم كان تحديًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا الذي يضرب العالم، خاصة أن الوضع المتعلق بالدراسة الجامعية أو ما قبل الجامعية مرتبك.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الإعلامي "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "في ظل ارتباك العالم، فإننا كنا نعمل على قدم وساق لكي ننتهي من المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم، ونبدأ الدراسة في 17 أكتوبر بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس".

وتابع، أن جامعة الملك سلمان بها ما يتراوح بين 15 إلى 18 كلية، وبين 56 إلى 70 برنامجًا، مشيرًا إلى أنه جرى اختيار شرم الشيخ لاستضافة أحد فروع الجامعة الثلاثة لأنها مدينة سياحية، وبالتالي فإن الجامعة تحتوي على مبنى كامل كمحاكاة للنواحي التدريبية، ويستطيع الطالب التدرب داخل المنتجعات، وستكون الكلية مكانًا لتدريب وتأهيل كل الكوادر السياحية.

وواصل: "على نفس السياق هناك كلية الألسن وكليات اللغات التطبيقية، فهناك عدد كبير من الأجانب والزائرين في شرم الشيخ والمناطق السياحية بمصر بلغات متعددة، وبالتالي فإن هذه الكلية ستعلم اللغات، كما توجد كلية هندسة العمارة لكي يكون هناك مكان للهندسة والعمارة الإسلامية والقبطية والعالمية بشكل عام، وكل ذلك في فرع شرم الشيخ".

وأكد، أن التنمية الحقيقية تدور حول مجتمعات عمرانية يوجد فيها جامعات ومدارس، مشيرًا إلى أن محاربة الإرهاب والتطرف لن تكون إلا بتغيير الفكر والتنوير من خلال ممرات تعليمية متمثلة في الجامعات: "الأمثلة كثيرة داخل وخارج مصر، فعندما يجرى تدشين جامعات فإنها تشهد مجتمعًا تنويريًا بالكامل حولها".

وشدد وزير التعليم العالي، على أن الجامعات الأهلية ليست هادفة للربح، إذ أن العائد الاستثماري منها قد يتحقق بعد 25 سنة، متممًا: "ما يُدرج من المصروفات البسيطة كافية لاستدامة المشروع وصيانة الأجهزة وتحديث المعدات".