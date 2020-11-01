رئيس جامعة سلمان: لدينا طلاب من دول شرق أوروبا

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة هي نموذج لجامعات الجيل الرابع وما بعدها وإحدى الجامعات الذكية وتتواجد في مكان عزيز على قلوب المصريين في سيناء، وتتواجد الجامعة في 3 مدن وهم رأس سدر والطور وشرم الشيخ.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه تم فتح القطاع الطبي منذ العام الأول للجامعة وكذا الصيدلة، كما تم تجهيز المعامل للسماح للطلاب من التقدم بالعام الدراسي الأول وتم بدء الدراسة في 17 أكتوبر وهو في فرع رأس سدر، موضحا أن كافة برامج الجامعة ترتبط بالبيئة المحيطة لها وفي رأس سدر سعت الجامعة لتنمية الزراعة هناك حيث تم إنشاء كلية للزراعات الصحراوية والنوعيات الغير نمطية من الزراعات، كما تقوم الجامعة بالاستعانه بشراكات دولية في نفس المجال: "شغالين مع جامعة قوية في الولايات المتحدة وهيكون بينا شراكة في الزراعات الصحراوية".

وأكد أن المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور والتي ستغير وجه المدينة تماما وستصبح مدينه عالمية، وهناك مبانٍ للجامعة مصممة على أحدث الطرق العالمية لتكون جامعات ذكية من الجيل الرابع، وحاليا لدينا 700 طالب في المجالات المختلفة خلال شهرين فقط، مشيرا إلى أن الفرع الجديد سيكون به ملاعب مغطاة ومعيشة متكاملة، ويتم استضافة 7% من الجنسيات المختلفة من شرق أوروبا والدول العربية: "لدينا طلاب من دول شرق أوروبا بالكلية فرع شرم الشيخ فيها 4 كليات أساسية وكلية خاصة بهندسة العمارة والسياحة والضيافة".