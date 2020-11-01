ضبط 3 مصانع مخالفة والتحفظ على 754 طن مخلل بالبحيرة

نفذت إدارة تموين وادي النطرون بالبحيرة، اليوم، حملة مكبرة على المصانع بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، أسفرت عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة دون سجل صناعي أو رخصة مزاولة نشاط.

أتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن للتأكد من جودة السلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات.

وأسفرت الحملة التي نفذها رجال التموين بوادي النطرون، عن ضبط مصنعين مخلل زيتون، غير مرخص وبه منتجات مجهولة المصدر، ومصنع منتجات ألبان يحوي كمية كبيرة من الجبن الأبيض، لا يوجد عليها بيانات "صلاحية وتاريخ إنتاج".

جرى التحفظ على كمية 720000 كيلو جرام "720 طن" مخلل زيتون تحت التجهيز دون علامات وبيانات، وكذا 34000 كيلو جرام "34 طن" مخلل زيتون منتج نهائي دون تاريخ انتهاء صلاحية، بالإضافة إلى 200 شيكارة تزن 50 كيلو جرام بإجمالي 10000 كم "10 طن" علف حيواني دون تاريخ إنتاج.

كما تم التحفظ على 550 علبة زبادي تزن 330 جرام دون تاريخ إنتاج، و700 كيلو جرام جبنة دمياطي داخل عبوات تزن الواحدة 35 كيلو جرام دون تاريخ إنتاج، كما تم التحفظ على 100 كيلو جرام جبنة قريش معبأة داخل عبوات تزن 20 كيلو جرام دون تاريخ إنتاج.

كما تم ضبط خلال الحملة كمية وقدرها 50 كيلو جرام جبنة موزاريلا دون تاريخ إنتاج أو صلاحية، وكمية 20 كيلو جرام جبنة قريش داخل عبوات تزن الواحدة 1 كيلو جرام دون تاريخ إنتاج أو صلاحية، 150 كيلو جرام لبن جاموسي معبأ داخل أكياس تزن واحد كيلو جرام دون تاريخ إنتاج، و4 عبوات مختلفة الأحجام والأنواع تستخدم في عملية التصنيع منتهية الصلاحية.