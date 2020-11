من كيرك دوجلاس لشون كونري.. الكبار يرحلون في 2020

رحل العام الجاري، مجموعة من المخضرمين، الذين أضافوا الكثير لصناعة الترفيه، وحققوا نجاحات على مدار أعوام عديدة، فجاءت الصدمات لدى عشاقهم متتالية، بوفاة واحد تلو الآخر، وبقدر أثر أعمالهم كان الحزن كبيرا، بداية من رحيل الممثل كيرك دوجلاس، والموسيقار إنيو موريكوني، ونجم أفلام جيمس بوند شون كونري وغيرهم وهو ما نرصده في التقرير التالي.

الممثل والمنتج كيرك دوجلاس

رحل يوم 6 فبراير من العام الجاري، عن عمر ناهز الـ 103 أعوام، وينتمي "كيرك" لعصر هوليود الذهبي، وشارك خلال مشواره الفني كممثل في أكثر من 90 عملا، وأنتج 32.

ترشح كيرك لجائزة أوسكار 3 مرات، وسلمت له أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أوسكار الجائزة الفخرية عام 1996، وحصل أيضا على جائزة جولدن جلوب مرتين، وترشح لبافتا مرة واحدة عام 1962.

ونعته صفحة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على فيسبوك وقت رحيله، ووصفته بالأسطورة، كما تم وضعه ضمن قوائم التأبين في حفل أوسكار في الدورة رقم 92.

الممثل المسرحي والسينمائي الأمريكي مارك بلوم

رحل عن عمر ناهز الـ 69 عاما في مارس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وشارك كممثل في أكثر من 80 عملا فنيا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام، بخلاف أعماله المسرحية العديدة.

الكوميديان البريطاني إيدي لارج

رحل في أبريل الماضي، عن عمر ناهز 78 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا،

وكان الراحل يعاني من قصور بالقلب وأثناء وجوده بالمستشفى أصيب بكورونا.

الممثل الأمريكي براين دينيهي

رحل يوم 17 أبريل الماضي، عن عمر ناهز الـ 81 عاما، وشارك دينيهي في أكثر من 180 عملا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

حصد براين عددا من الجوائز أهمها جولدن جلوب عام 2001 عن دوره في مسلسل Death of a Salesman، وحصد عام 1993 جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل To Catch a Killer المقدمة من "التلفزيون الأمريكي"، إضافة إلى جائزة نقابة ممثلي الشاشة عن دوره في Death of a Salesman عام 2001، وعدد آخر من الجوائز.

المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية فيرا لين

رحلت عن عمر ناهز الـ 103 أعوام في يونيو الماضي، و"فيرا" أصدرت عددا كبيرا من الألبومات منها Greatest War Time Hitsو The Wonderful Veraو Collection، وغيرها.

كان لفيرا لين دورا كبيرا خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما غنت مجموعة أغاني مثل سنلتقي مرة أخرى و White Cliffs of Dover، حيث ألهمت القوات البريطانية في الخارج والمدنيين في المنازل خلال فترة الحرب.

وشاركت لين بصوتها في عدد كبير من أغاني الأفلام، كما شاركت كممثلة في 4 أفلام.

المخرج الأمريكي آلن ميتر

توفي المخرج الأمريكي آلن ميتر، 20 يونيو الذي أخرج العديد من الأفلام الكوميدية، عن عمر ناهز 77 عاما.

تخرج "ميتر" في جامعة أريزونا عام 1965 بعدما درس الفلسفة، وانتقل إلى لوس أنجلوس بعد ذلك بوقت قصير ليبدأ عمله في صناعة الترفيه.. بإخراج 19 فيلما، وعدد من الفيديوهات المصورة لكبار المغنيين.

الممثلة الأرجنتينية ليندا كريستال

رحلت عن عمر ناهز 89 عاما. في يونيو، وليندا شاركت في أكثر من 40 عملا فنيا، وترشحت، لـ 3 جوائز جولدن جلوب، وحصدتها مرتين.

المخرج الأمريكي جويل شوماخر

رحل في يونيو بولاية نيويورك عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

أخرج جويل شوماخر 35 فيلما، وألف 12 خلال مسيرته الفنية، ومن أشهر أفلامه Batman Forever وBatman & Robin عام 1997، وPhone Booth عام 2002، وفيلم 8MM الذي حصد عنه جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي عام 1999، بطولة نيكولاس كيدج وخواكين فينيكس وتأليف أندريو كيفين واكر.

الموسيقار الإيطالي إنيو موريكوني

رحل في شهر يوليو عن عمر ناهز الـ 91 عاما، وصنع "إنيو" الموسيقى في أفلام عدة وتعاون مع كبار المخرجين، بينهم ألفريد هيتشكوك، فيديريكو فليني، وGiuseppe Tornatore وفرانكو روسي، وغيرهم.

ترشح خلال مسيرته لـ 6 جوائز أوسكار، وحصدها مرة واحدة عام 2015 في فئة أفضل موسيقى لفيلم عن The Hateful Eight.

وكرمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة نظرا لمساهمته اللكبيرة في فن الموسيقى السينمائية، وذلك عام 2007.

وترشح موريكوني لجائزة جولدن جلوب 9 مرات، وحصد منها 3، ووحصد جائزة بافتا 6 مرات.

الكوميديان الأمريكي كارل راينر

رحل عن الحياة عن عمر ناهز 98 عاما، في مدينة بافرلي هيلز بولاية كاليفورنيا بأمريكا. يوم 1 يوليو.

ونعته صفحة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار وأيضا صفحة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكارل راينر كوميديان أمريكي، له إنتاج كبير في السينما والتلفزيون، حيث شارك كممثل في أكثر من 90 عملا فنيا، وكتب 25 وشارك في إنتاج 12.. كما أخرج و21 عملا.

حصد راينر عدد من الجوائز، منها ترشحه لـ 16 جائزة جرامي، وحصد منها 9، وحصد "راينر" جائزة الإبداع الأمريكي من جوائز الكوميديان الأمريكي عام 1991.

الممثل البريطاني إيان هولم

نجم فيلم مملكة الخواتم، رحل عن عمر يناهز 88 عامًا في 19 يونيو الماضي.

ولد إيان هولم، في 12 سبتمبر 1931، في بريطانيا، وشارك في أكثر من 130 عملا فنيا،

وترشح "إيان" لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 1982، عن دوره المساعد في فيلم Chariots of Fire، وترشح 6 مرات لجوائز بافتا، وحصد منها 2.

المغنية الأسترالية هيلين ريدي

رحلت يوم 30 سبتمبر، عن عمر ناهز الـ 78 عاما، من أشهر أغانيها "أنا امرأة"، و"Delta Dawn" وAin't No Way to Treat a Lady.

في عام 2019، تم إنتاج فيلم يحمل اسم نفس أغنيتها "أنا امرأة"، يحكي سيرتها الذاتية، من بطولة إيفان بيترز.

مؤلف الأغاني ماك ديفيس

توفي عن عمر ناهز الـ 78 عاما، يوم 30 سبتمبر، وهو مغني وكاتب أغاني وممثل، واشتهر بكتابته أغاني لألفيس بريسلي وكتب له"In the Ghetto" و"A Little Less Conversation" و"Memories".

تم اختيار ديفيس كأفضل فنان للعام في حفل جوائز أكاديمية موسيقى الريف في عام 1974، وشارك ديفيز كممثل في 35 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

الممثل شون كونري

الذي اشتهر ببطولة أفلام جيمس بوند والحاصل على جائزة أوسكار، عن عمر ناهز 90 عامًا.

في عام 1987، حصد جائزة أوسكار عن دوره المساعد في فيلم The Untouchables ، الذي أخرجه براين دي بالما.

حصد "كونري" جوائز مختلفة من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية، بينها 5 ترشيحات جولدن جلوب، وحصدها مرتين، وفي عام 1996، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

ترشح "كونري" لجائزة بافتا 4 مرات، وحصدها مرة عن دوره في فيلم Der Name der Rose عام 1986، وحصل على زمالة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" عام 1998.