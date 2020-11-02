الأوراق المطلوبة لإعداد "المُفتين عن بعد" وشروط القبول

قدمت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة لإعداد المفتين عن بعد لتوفير عناء السفر للحصول على دراسة دورة الإفتاء، حيث يمكنهم من خلال الموقع أن يحصلوا على المعارف والمهارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي شروط القبول والأوراق المطلوبة لإعداد المُفتين عن بعد، وفقا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

شروط القبول

- أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).

الأوراق المطلوبة

- صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين.

- عدد (6) صور شخصية.

- طلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية.

- صور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها .

- السيرة الذاتية.

- يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.

إنشاء مركز اعداد المُفتين عن بعد

وكان قد وافق في يوليو الماضي، مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي تضمن إنشاء دار بالإفتاء تسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات، ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز.

وأخيرًا يجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.