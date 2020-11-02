الأوراق المطلوبة لإعداد "المُفتين عن بعد" وشروط القبول
كتب:
هبة وهدان
05:14 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
دار الافتاء المصرية
قدمت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة لإعداد المفتين عن بعد لتوفير عناء السفر للحصول على دراسة دورة الإفتاء، حيث يمكنهم من خلال الموقع أن يحصلوا على المعارف والمهارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك.
وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي شروط القبول والأوراق المطلوبة لإعداد المُفتين عن بعد، وفقا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.
شروط القبول
- أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.
- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
- أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).
الأوراق المطلوبة
- صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
- صورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين.
- عدد (6) صور شخصية.
- طلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية.
- صور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها .
- السيرة الذاتية.
- يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.
إنشاء مركز اعداد المُفتين عن بعد
وكان قد وافق في يوليو الماضي، مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي تضمن إنشاء دار بالإفتاء تسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.
ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات، ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز.
وأخيرًا يجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.