حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف الأبراج بأنّها تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، ويبلغ عدد الأبراج على دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تعبر عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث فتتحسن علاقاتك تدريجيا وقد تجمعك بالأقارب والأحباب نشاطات مهمة وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء والخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك تضع على عاتقك الضغوط.. لذا حاول أن تتماسك وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة والنشاط واليقظة وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة، فقط حافظ على الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وأعمال وتعطي لذلك الأولوية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بأوقات عاطفية حلوة ويجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع من حولك وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك اليوم للتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تمضي اليوم متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تخطط جيدا للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لاكتشاف أمور خافية.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك وقد يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم كل الطاقة، ويدفعك لتركز على أهدافك وتعدل الظروف لتصنع حظك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بأوقات حلوة مع الأحباب ويدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بالعقل والعاطفة ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك واتباع أسلوب ودي في معاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بمشاعر حب تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل نجيب الريحاني الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم تجنّب المعارك وقم بتأجيل المناقشات لثلاثة أيام.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتردد والعصبية، فقط لا تصعّد المواقف لدرجة المواجهة والنزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.