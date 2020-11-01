الوطنية للانتخابات: تلقينا 248 تظلما والشكاوى لم تؤثر على سير الانتخاب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه كانت هناك بعض الشكاوى تلقتها غرفة عمليات الهيئة "تم حلها ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية"، بحسب تعبيره، موضحا أن القانون وضع من الاجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات واجاز الطعن على قرارات الهيئة امام المحكمة الادارية العليا.

وكشف لاشين في مؤتمر صحفي لاعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أن الهيئة تلقت 248 تظلما فصلت فيها جميعا وانتهت الى عدم قبولها شكلها والبعض الاخر رفضها موضوعا.

وبخصوص دعوى ادراج المرشح بدائرة ديرمواس علاء محمد حسانين محمد ، قال إنهقررت الهيئة ارجاء تنفيذ باقي الاجراءات بالدائرة السادسة بديرمواس على المقعد الفردي لحين صدور قرار من الهيئة.

وواصل : الناخبين المقيدين 31 مليون 719 الف شاملا 246 الف بدايرة ديرمواس بالمنيا، الحضور 9 مليون و69 الف و729 ناخبا بنسبة مشاركة 28.06%.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الماضي، وبدء الاقتراع في المرحلة الأولى في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما أجريت في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.

وقال "لاشين" في مؤتمر صحفي سابق بماسبيرو، إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذى صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.