"القائمة الوطنية" تحصد جميع مقاعد المرحلة الأولى للانتخابات بأسيوط

أظهرت نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة أسيوط بعد إجراء عملية الاقتراع على مدار يومين متتاليين باللجان الفرعية بمراكز وقرى المحافظة، وأجريت عملية فرز الأصوات في 4 لجان عامة مقرها ( قسم أول أسيوط ، والقوصية ، وابوتيج)، وبلغت نسبة إقبال الناخبين على مدار يومي الانتخابات وصل إلى 24.8% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بالمحافظة البالغ عددهم 2 مليون و 766 ألفا و955 ناخباً .

وجاء مركز أبوتيج في المقدمة بمشاركة 42 ألفاً و876 ناخباً من اجمالي عدد ناخبين 149 ألفاً و717 ناخباً بنسبة حضور 28.6%.

ولم تسفر نتائج الجولة الأولى للانتخابات عن حسم أى من المرشحين سواء الفردى مستقل أوحزبي لأى من المقاعد من أول جولة كما نجحت القائمة الوطنية في حب مصر في حصد جميع مقاعد المرحلة الأولى للانتخابات.

وأظهرت نتائج الفرز في الدائرة الأولى وتضم مركز ومدينة أسيوط حصول 6 مرشحين على أعلى الأصوات وهم كلا من ".محمد حمدي الدسوقي - علاء سليمان - مصطفي بدران- مجدى محمد كريم " مرشحى مستقبل وطن و ينافسهم مرشحلن مستقلان هم كل من تادروس قلدس - النائب البدري احمد ضيف العقيد علاء سليمان"

وفى الدائرة الثانية وتضم "ديروط والقوصية ومنفلوط" أظهرت النتيجة تفوق مرشحو مستقبل وطن حيث حصل المرشح النائب "يونس الجاحر – والنائب ابراهيم نظير- الدكتور حلمي ماضي - حماده زهير" جميعهم حزب مستقبل وطن و وينافسهم مرشحون مستقلون هم كل من "عثمان شاهين ، أحمد عبدالجواد - حماده عبدالعواض، أمير بنيامين".

وفى الدائرة الثالثة التي تضم البداري - ساحل سليم – الفتح كشفت النتيجة عن عدم تفوق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن محمود نفادى الذى خرج من الجولة الأولى ويخوض جولة الإعادة كل من: ناصر عثمان مرشح مستقبل وطن - عصام العمده "مستقل"- طارق موسي احمد حسن "مستقل" - احمد حسين" مستقبل وطن "- مصطفى عنتر"مستقل " على أعلى الأصوات.

وفى الدائرة الرابعة وتضم مركز ومدينة أبوتيج وصدفا والغنايم كشفت النتيجة عن المشاحنات العائلية وعدم سيطرة عائلة أو حزب على مقعد النواب فلأول مرة يخسر مرشح عائلة أبو عقرب الانتخابات من الجولة الأولى وهى العائلة ذات التاريخ السياسى المعروف، وبالجولة الأولى حصل كلا من المرشح العقيد علاء خيرالله ضابط سابق على المعاش بأعلى الأصوات – ويليه اللواء طارق حسين بمديرية أمن أسيوط على المعاش – العميد أمين طنطاوى جميعهم فردى مستقل ومرشح مستقبل وطن الحسينى عيسي جلال.