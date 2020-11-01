الوطنية للانتخابات: 28 مرشحا في جولة إعادة "النواب" بسوهاج

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موضحا أسماء من يخوضون جولات الإعادة في دوائر محافظة سوهاج.

وجاءت الأسماء: مصطفى سيد محمد سالم، إيهاب محمد عبدالعزيز، صلاح الدين شوقي محمد عقيل، نشأت فؤاد عباس، مصطفى حسين عبدالرحمن، إبراهيم محمد محمد محمد خليفة، محمد فقير محمد السيد، حاتم محمود علي محمد مبارك، حازم زكي أمين همام حمادي، أحمد إبراهيم عطية علي، جابر أحمد محمد عبدالعال، أحمد محمد عبدالسلام صديق، ياسر نصر جلال عبدالمولى، خليفة رضوان خلف رضوان، عبدالمنعم محمد أبوالفتوح عصام الدين، إسماعيل محمد مؤمن محمد إسماعيل، محمد محمود لبيب علي دياب، زكريا محمد السيد، أحمد محمود جاد الرب، عفيفي حافظ، إسماعيل محمد مظهر، عاطف عثمان سليمان حسين، أحمد أبودهب علام، رفعت شكيب خفاجي همام، محمود حمدي أحمد محمد، نورالدين أسعد صادق أبو ستيت، حمدي شاهين عبدالشافي محمود، يوسف حسن يوسف أحمد.