متحف شرم الشيخ يبدأ في استقبال زائريه بعد افتتاحه: يضم 5200 قطعة أثرية

استقبل متحف شرم الشيخ عدد من الزوار صباح اليوم في أول افتتاح رسمي لاستقبال الزوارعقب افتتاح المتحف رسمياً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إسلام نبيل مدير تنشيط السياحة بجنوب سيناء إن المتحف سوف يصبح قبلة للسائحين الوافدين إلي شرم الشيخ، موضحاً أن مساحة المتحف كبيرة وتستوعب آلاف الزوار.

وأضاف أن وزارة السياحة بقيادة الدكتور خالد العناني وضعت المتحف على الخارطة السياحية لمدينة السلام وأي سائح يأتي إلي شرم الشيخ.

الدكتور محمد حسانين وكيل المتحف قال إن المتحف مقام علي مساحة 200000 الف متر مربع ويضم 5200 قطعة أثرية من الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة، وإن المتحف عبارة عن ثلاث قاعات عرض رئيسية الأولي العرض المتحفي تقع علي يمين الممر الملكي، وتضم قطع أثرية لم يسبق عرضها لمجموعة من القطط والصقور والتماسيح، وبعض الحيوانات المحنطة وهي مكتشفة حديثا، وأعلن عنها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتضم القاعة بعض الآلهة ومقبرة ومومياء وتابوت لسيدة من العصر الحديث، الي جانب مراكب الشمس التي تعد وسائل نقل المصري القديم في النيل وبعض الدول المجاورة.

وأضاف أن القاعة تضم الحياة البرية وحياة الإنسان، وبعض الأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية.

الممر الملكي هو ممر رئيسي يربط بين القاعتين، ويضم 10 قطع أثرية لملوك أبرزها الملكة حتشبسوت ووالدها، وقاعة الحضارات التي مرت علي مصر بداية من الفرعوني حتي العصر الحديث وحضارات سيناء.

وقال إن هناك 12 قطعة أثرية للملك توت عنخ امون جرى عرضها في المتحف إلى جانب أن هناك قطع أثرية اكتشفت حديثا تعرض لاول مرة في متحف شرم الشيخ، وهي ممياوات للقطط والصقور وبعض الحيوانات ولم تعرض من قبل بهذا الكم الهائل، بالإضافة إلي تمثال مكتشف حديثاً يعرض بقاعة العرض المتحفي يخص "ماري بتاع" ملك من الدولة الحديثة.

وقال إن المتحف بإمكانه أن يستوعب آلاف الزوار يوميا لكبر مساحته.

ومن جانبها قالت "مريم سعيد" المشرف علي متحف شرم الشيخ إن المتحف يقدم خدمات كثيرة للزوار مثل مناطق للتراث وفوت كورت ومساحات خضراء لافتة إلى أن المتحف استقبل زوار مصريين وأجانب صباح اليوم وهو أول يوم لافتتاحه.

عادل رجب أحد زوار المتحف قال إن المتحف أسعاره مناسبة للغاية موضحا أنه كان في زيارة مع زوجته بعد افتتاحه حيث يضم المتحف قطع أثرية نادرة.