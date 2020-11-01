الوطنية للانتخابات تعلن المشتركين في جولات الإعادة بالأقصر

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة الأقصر.

وجاءت الأسماء كالأتي:

باهي أمين محمد محمود، محمد النوبي عامر، محمد بهجت أحمد، أحمد حمزة خليفة محمد، بهاء الدين أبو الحمد عثمان أبو العاطي، عبد الرحمن أحمد حسين محمود.