منافسة شرسة بجولة الإعادة المقبلة بين مرشحي "الشعب الجمهوري" بالأقصر

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات محافظة الأقصر بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج حيث أسفرت النتيجة عن فوز بهاء الدين أبو الحمد وعبد الرحمن بشارى فى الدائرة الأولى بمركز وبندر الاقصر ، وفوز أحمد حمزة، وبهجت الصن فى الدائرة الثانية مركز أرمنت والقرنة وفوز باهى أمين وتقادم العمدة فى الدائرة الثالثة فى إسنا.

ومن المقرر أن تشهد جولة الإعادة منافسة قوية فى الدائرة الأولى بين بهاء الدين أبو الحمد الذى حصل على 12500 صوت تقريباً وهو نائب سابق لدورتين متتاليتين من 2000 الى 2010 وبين عبدالرحمن بشاري رجل الأعمال الذى حصل على 12 الف صوت تقريبا فى أول تجربة انتخابية له.

وفى الدائرة الثانية فى أرمنت والقرنة يخوض أيضا أحمد حمزة تجربته الثانية وحقق أعلى الأصوات هذه المرة ولكنه يواجه نائب سابق لدورتين وهو بهجت الصن ومن المقرر ان تكون المنافسة بينهم قوية للغاية حيث ينتمى الصن لمركز أرمنت صاحب الكتلة التصويتية الأكبر.

وفى الدائرة الثالثة بمركز إسنا يخوض تقادم العمدة نائب مجلس الشورى السابق لدورتين جولة الإعادة أمام منافس قوى حقق أعلى الأصوات بالمحافظة على مستوى الثلاث دوائر وهو باهى أمين ومن المفارقات أن المرشحين ينتميان ويمثلان حزب الشعب الجمهورى فى حين خسر كل مرشحى الحزب فى الدائرة الأولى والثانية .

ونافس فى الثلاث دوائر فى الأقصر عدد 76 مرشحاً على ثلاث مقاعد .

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.