طقس الاثنين معتدل وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بيناس - كاترين)، وتكون خفيفة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد (الفيوم - المنيا - أسيوط).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 27 19

الإسكندرية 24 21

وادي النطرون 26 20

طنطا 26 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 25 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 18

السلوم 23 18

سيوة 24 16

بورسعيد 26 22

دمياط 25 22

الزقازيق 27 19

المنصورة 26 19

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 20

العريش 27 21

رفح 26 21

رأس سدر 28 22

نخل 23 17

نويبع 28 24

طابا 26 23

كاترين 28 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 30 24

الغردقة 30 24

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 18

بني سويف 28 19

المنيا 29 19

أسيوط 30 19

سوهاج 30 20

قنا 31 20

الأقصر 31 21

أسوان 32 22

أبوسمبل 32 20

الوادي الجديد 30 21

شلاتين 30 25

رأس حدربة 29 26