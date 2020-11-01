مرشحون بالقناطر الخيرية يعلنون الحداد لوفاة مرشح متأثرا بـ"كورونا"

شيع المئات من أبناء منطقة أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، جثمان اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب مستقل، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفى اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب مستقل ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان قد أصيب به منذ عدة أيام وتم حجزه بأحد المستشفيات حتي وافته المنية.

ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب، الفقيد مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعلن بعض المرشحين بدائرة قليوب والقناطر توقف كافة أنشطة الحملات الانتخابية لمدة 3 إيام حدادا علي الفقيد حيث اعلن النائب عادل عامر المرشح البرلماني بالدائرة من خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " الحداد لمدة 3 ايام حيث نعي " ابراهيم " قائلا " إنا لله و إنا إليه راجعون... البقاء لله و خالص العزاء فى اللواء محمد إبراهيم وسوف يتم تعليق أعمال فاعليات الحملة الانتخابية لمدة ٣ ايام حداداً على روح المغفور له بإذن الله تعالى".

وفي ذات السياق نعى أيضا المهندس خالد نعيم المرشح البرلماني بالدائرة، وفاة الفقيد، وأعلن الحداد لوفاته تقديراً واحتراماً لأهالي مركز القناطر الخيرية خاصة قرية أبوالغيط مسقط راسه.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور إبراهيم عويس المرشح البرلماني عن حزب مستقبل وطن إلغاء الاحتفالية التي كانت ستقام تزامنا مع حالة الوفاة، وكتب نعي علي شاشة عرض بوسط المدينة التي يستخدمها في الدعاية لنفسه.

كما تقدم " عويس " بخالص التعازي إلي أهالي قرية ابو الغيط، وأعلن حالة الحداد لمدة 3 ايام وتوقف كافة انشطة الحملة، وجلسات اللقاءات العائلية احتراما وتقديرا للواء محمد ابراهيم.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015، ولم يحالفه الحظ، وتولى منصب مدير الإنتربول المصرى، ومساعد وزير الداخلية سابقا، ومديراً لأمن الإسكندرية ومن مواليد 1954.

وحصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975، ودبلوم العلوم العسكرية ومتزوج ولديه من الأبناء عمرو محمد إبراهيم (أخصائي قلب وأوعية دموية)، نائب مدير مستشفى دار السلام (هرميل سابقا)، ورئيس قسم القسطرة بها وابن ليسانس كلية الألسن لغة أسباني جامعة عين شمس، وتخرج في كلية الشرطة المصرية عام 1975، وعين بقسم شرطة قصر النيل برتبة ملازم، وتدرج في العمل بنفس القسم من ضابط منوب – رئيس دورية – رئيس نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك – رئيس تحقيقات – نائبا لمأمور قسم قصر النيل وظل بهذا القسم أربعة عشر عاما حتى رتبة المقدم.