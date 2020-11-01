فريق "جولدن ستارز" يستعد لتقديم مسرحيتين جديدتين

يستعد في الفترة الحالية، كريم شابو وإسلام عمارة، للتحضير لمسرحيتين يتم عرضهما خلال الشهور المقبلة، وهذا بعد النجاح الذي حققته فرقة جولدن ستارز المسرحية.

وقدم فريق جولدن ستارز من قبل، العرض المسرحي "أحياء داخل القبور"، ومسرحية "عنبر ستة" من إخراج كريم شابو، والآن يستعدون بإجراء البروفات لعرض المسرحية الجديدة "حكايه شعبية"، ومسرحية "الفتوة"، والعرض المسرحي حكاية شعبية، يتحدث عن بطولات الجيش المصري في حماية الوطن وشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر.

أما العرض الثاني "الفتوة"، فيتحدث عن المشاكل التي يمر بها الفقراء في زمان سيطرة الفتونة.

وأكد مدير الفريق إسلام عمارة، أن الفرقة تمتلك عناصر على درجة كبيرة من الموهبة في مجال التمثيل، كما قال مخرج الفريق كريم شابو، بأن أهمية مسرحية حكاية شعبية، تكمن في إبراز بطولة الجيش المصري في مواجهة أعداء مصر، وأهدى المسرحية للجيش المصري وشهاداء الوطن، الذين حاربوا من أجل الوطن.

ويشارك في بطولة المسرحيتين، أعضاء فريق جولدن ستارز المسرحي، وهم "أحمد خالد- نادين حسام- أحمد ماهر- إسلام خالد- أحمد إسماعيل- منة خالد- عبدالله محمد- أحمد جمال- بسنت أحمد- سيف أسامة- عمرو نبيل- أحمد البنداري- رانيا محمود- طارق ناصر- إسلام عمارة- حسين صديق- ميرنا أشرف".

وفريق إخراج فرقة جولدن ستارز، سينوغرافيا نادر جمال، وميكب أرتيست أحمد شحاتة، ومخرج منفذ إسلام عمارةـ مساعد الإخراج طارق ناصر، ومساعد مخرج ثاني ميرنا أشرف، وتأتي مسرحيتي "الفتوة، حكايات شعبية"، من تأليف وإخراج كريم شابو.