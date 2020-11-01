4 مرشحين في دائرتين.. "مستقبل وطن" ينافس نفسه في الإعادة بمطروح

كشفت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، عن مفاجأة في محافظة مطروح، حيث أسفرت النتائج عن جولة إعادة في كلا الدائرتين بالمحافظة.

وتتمثل المفاجأة، التي يمكن وصفها بأكبر مفاجآت الجولة الأولى، في انحسار المنافسة في جولة الإعادة بين 4 مرشحين جميعهم ينتمون لحزب "مستقبل وطن"، يتنافسون على مقعدين، لينافس الحزب نفسه في انتخابات الإعادة.

وكشفت نتيجة انتخابات الدائرة الأولى، ومقرها مدينة مرسى مطروح، بعد إعلان النتيجة الرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إعادة بين كل من "جمال عبد الله رسلان"، وشهرته "جمال الشورى"، و"يس محمد صالح"، وشهرته "يس أبو صالح"، بينما يدخل النائب "رزق جالي نصر الله"، جولة الإعادة في الدائرة الثانية، ومقرها مدينة الحمام، أمام "فتحي المغواري".

كما أظهرت النتائج خروج 15 مرشحاً من سباق الانتخابات مبكراً من الجولة الأولى، لعل أبرزهم "صلاح عياد"، عضو مجلس النواب في برلمان 2015 - 2020، عن دائرة الحمام، وتضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة، بالإضافة إلى مركز ومدينة سيوة.

ويخوض الإعادة على مقعد الدائرة كل من "فتحي المغواري"، و"رزق جالي"، مرشحان عن حزب "مستقبل وطن"، ويمثلان أكبر قبيلتين في الدائرة، وهما قبيلة "الجميعات"، التي يمثلها "جالي"، وقبيلة "الصناقرة"، التي يمثلها "المغواري".