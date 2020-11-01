أول طبيب لمؤمن زكريا: "منتظرين نلاقي علاج لحالته وربنا مش هيخذلنا"

قال الدكتور محمود حميدة أستاذ مخ وأعصاب بجامعة عين شمس، وأول طبيب معالج لحالة مؤمن زكريا، إنه لم يكن يرغب في الحديث عن الحالة الصحية للاعب، إذ يعتبرها من خصوصياته التي يجب أن تُصان ولا يتم الحديث عنها إلا بإذنه، موضحًا: "ربنا مش هيخذلنا ومنتظرين إننا نلاقي الدواء عشان الحالة تتحسن أو تشفى بشكل كامل".

وأضاف "حميدة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "بعدما وجدت عددًا كبيرًا من الناس لا يعرفونه بشكل شخصي ويدعون له بإخلاص شديد، فوجدت أن دعاء قد يصيبه بظاهر الغيب من أي إنسان مخلص لله عز وجل وهو ما جعله يتراجع ويذكره بالاسم".

وتابع، أن زوجة اللاعب ظهر معدنها في وقت الأزمات، كما ظهر معدنه في وقت الأزمة إذ أنه قابل المشكلة بثبات وصمود واستطاع أن يكمل حياته دون أي ضجر أو اعتراض، حيث أن الله لن يضيع أجر المخلصين، مشيدًا بتعامل مجلس إدارة النادي الأهلي معه، بعدما قاموا بتكريم اللاعب في احتفالية الفوز ببطولة الدوري العام أمس.

وأردف "حميدة": "النادي الأهلي دعمه بكل حب وإخلاص وهذا مثل يحتذى لأي جهة، ما يزيد من معنويات مؤمن كثيرًا ويجعل جهاز المناعة مستقرًا بشكل أكبر وبالتالي فالإحساس بالضعف وأي مضاعفات للمرض تقل، موضحًا أن الدعم المادي أو المعنوي له أثر إيجابي في مقاومة المرض والتخفف من أعراضه والتحكم في تطوره، وبدلًا من أن يتطور بشكل سريع قد يتراجع أو يقف، إذ أن هناك أبحاث أشارت إلى أن الدعم يغير كيمياء معينة داخل المخ وتمكنه من المقاومة وتحمل المرض".

واحتفل مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، بتتويج القلعة الحمراء بلقب درع الدوري المصري الممتاز، عقب انتصار فريقه على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة مساء أمس.

ونشر صورة ابنه بجوار درع الدوري، خلال احتفالية تسليم الأهلي لقب البطولة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "صورة بألف معنى".

جاء ذلك بعدما تم دعوته من أجل الحضور لملعب مباراة طلائع الجيش لتسليم درع الدوري لزملائه، ومع لحظة دخوله الملعب، هتفت الجماهير له بقوة واستقبله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي حرص على دعمه طيلة الفترة الماضية.

رافقه في ملعب المباراة زوجته ونجله، وبعد حضوره بدقائق نجح محمود عبدالمنعم كهربا في تسجيل هدفا للأهلي وذهب لمؤمن زكريا للاحتفال معه بالهدف، حيث حرص على ارتداء قميص عليه صورة مؤمن زكريا ومكتوب عليه : "كلنا معاك وفي ضهرك يا مؤمن هانت يا أخويا".