السجن عاما لشاب ضرب والدته: سامحيني يا أمي

"أنا آسف يا أمي، سامحيني إيدي تتقطع لو مديتها عليكي تاني".. بهذه الكلمات اعتذر متهم لوالدته أثناء تواجده داخل قفص الاتهام بمحكمة جنح حلوان، أثناء نظر قضيته المتهم فيها بالتعدي على والدته بالضرب وإحداث إصابة بها.

واعترف المتهم أمام المستشار وائل الشوربجي رئيس محكمة جنح حلوان، بتعديه بالضرب على أمه بسبب طلبها الانتباه لنفسه والبحث عن عمل، وقرر القاضي الحكم على المتهم بالسجن لمدة سنة وكفالة 2000 جنيه، وبعد صدور الحكم طالبت الأم القاضي بمسامحة نجلها بعد وعدها إليها بعدم ضربها مرة أخرى.

وقال مصدر أمني أنه بعد انتهاء الجلسة توجهت الأم ومحامي ابنها، وقاما بدفع مبلغ الكفالة، ثم أسرعت إلى قسم شرطة حلوان وتم إخلاء سبيل ابنها، مشيرًا إلى أن الأم هي من دفعت الكفالة لابنها.

كان اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى بلاغًا من ربة منزل، 67 سنة، يفيد بتعدي نجلها الأكبر عليها بالضرب، وذلك بسبب مطالبتها له بالبحث عن عمل والاهتمام بأموره والبعد عن أصحاب السوء، وأُلقي القبض عليه، وحُرر محضر، وأُحيل إلى المحكمة والتي عاقبته المحكمة.