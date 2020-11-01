7 شروط لحضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية: ارتداء الكمامة أساسي

وضعت إدارة الأوبرا المصرية 7 شروط لحضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية، والذى انطلق اليوم ويستمر حتى العاشر من نوفمبر الجاري.

وتضمنت الشروط الآتي:

1- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

2- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

3- الالتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

4- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

5- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

6- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

7- ممنوع التصوير.

وانطلق منذ قليل، حفل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأشارت الوزيرة، خلال الاحتفال بافتتاح الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، إلى أن الأوبرا تأقلمت مع الظروف الصعبة الحالية، واختصرت مهرجان الموسيقى لـ10 أيام فقط، لكن بالاتفاق مع كبار وأهم نجوم للغناء العربي.

وأثناء حفل الإفتتاح قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية تصر على تنظيم الفعاليات والمهرجانات الكبرى، رغم جائحة كورونا، للتأكيد على مكانة مصر، كما كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري

وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.