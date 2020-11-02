وزير الرياضة: سعيد بالدبلوماسية الشبابية النشطة في القارة السمراء

«سعيد بالدبلوماسية الشبابية النشطة فى القارة السمراء»، هكذا بدأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كلمته، التى وجهها، أمس، إلى الشباب الأفريقى بعدة لغات وهى (العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، داخل وخارج مصر، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة «يوم الشباب الأفريقى»، الذى يحتفل به الشباب الأفريقى فى الأول من نوفمبر سنوياً منذ إقرار ميثاق الشباب الأفريقى 2006.

«القيادة السياسية فى مصر تهتم بدعم وتأهيل الشباب الأفريقى بالمنح التأهيلية»، هكذا أضاف «صبحى»، مشيراً إلى المنح الفنية المتخصصة التى تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم فى فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات، مقدماً كشف حساب لشباب القارة، ليؤكد إصرار القيادة الاتجاه جنوباً، وإعلاء قيم الوحدة الأفريقية مع أبناء أفريقيا ليس فقط بالخطب الرنانة، ولكن بالعمل الحقيقى على أرض الواقع، وأيضاً إعلاء لقيمة التعاون (جنوب جنوب)، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، نفذت خلال الفترة الماضية عشرات الأنشطة الشبابية القارية، دعماً لمبادرة الاتحاد الأفريقى «تأهيل مليون شاب وفتاة بحلول 2021 والمعروفة بـ1Mby 2021»، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام 2019، يأتى فى مقدمتها إعلان الرئيس خلال منتدى شباب العالم «أسوان عاصمة الشباب الأفريقى».

«صبحى»، نوه بأن الحكومة بكل قطاعاتها ومؤسساتها تعمل على قدم وساق لخدمة شباب أفريقيا وتحقيق التعاون بمختلف التخصصات والمجالات، مشيراً إلى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الأفريقية، مؤكداً دور مكتب الشباب الأفريقى كوحدة متخصصة بالوزارة بالشئون الأفريقية، ومن المقرر تنفيذ الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة بعد النجاح الكبير للدفعة الأولى.