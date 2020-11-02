تعرف على حالات صرف وعدم صرف العلاوات الخمس

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دراسة حالات المنشآت فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمس، لافتا إلى أنّ الصرف تمّ لأكثر من 2.5 مليون مستحق بتكلفة 7.5 مليار جنيه في العام.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ إجمالي المتجمد من هذه العلاوات يبلغ 28 مليار جنيه، وجرى صرف نصف المتجمد على دفعتين، وفي شهر يناير المقبل سيتم صرف الدفعة الثالثة.

حالات صرف متجمد العلاوات الخمس

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يتم صرف متجمد العلاوات الخمس في الحالات التالية:

1- صاحب المعاش الذي توفي قبل يوليو 2020، ويوجد مستحقين للمعاش تصرف لهم بنسب استحقاقها.

2. صاحب المعاش الذي توفي قبل يوليو، ولا يوجد مستحقين، لا تصرف العلاوات.

3. مستحق المعاش الذي قطع معاشه قبل يوليو لأي سبب، لا تصرف العلاوات.

4. مستحق المعاش الذي قطع معاشه قبل يوليو، ويوجد مستحقين للمعاش، تصرف لهم فرق العلاوات يدويا، مقسمة على الشهور حسب مواعيد الأقساط.

5. صاحب المعاش الذي توفي بعد يوليو ولا يوجد مستحقين، تصرف الأقساط الباقية للورثة الشرعيين.

6. صاحب المعاش الذي توفي بعد يوليو ويوجد مستحقين، تصرف الأقساط الباقية للورثة الشرعيين.

7. مستحق المعاش الذي قطع معاشه بعد يوليو لأي سبب غير الوفاة، تصرف له باقي الأقساط مرة واحدة مع المنحة أو منفردة.

8. مستحق المعاش الذي قطع معاشه بعد يوليو بسبب الوفاة، تصرف باقي الأقساط للورثة الشرعيين.

وتستأنف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، ويتم الصرف لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف، على أن يتم الصرف للشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.