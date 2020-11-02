شيخ جاكسون ونصيبي وقسمتك.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "قبضة الهلالي" الساعة 1 ظهرًا، و"سعد اليتيم" الساعة 3 عصرًا، و"عايشين اللحظة" الساعة 5:30 مساءً، و"شيخ جاكسون" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "بنات العم" الساعة 10 مساءً، و"عبده موتة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Pirates of the Caribbean الساعة 3 عصرًا، وفيلم Sherlock Holmes بجزئيه الساعة 5:30 و7:30 مساءً، وThe Greatest Showman الساعة 10 مساءً، وSweeney Todd الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"حدوتة مُرة" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"واكلينها والعة" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شهادة ميلاد" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "خيط حرير" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أبو جبل" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "عم حمزة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الكبير أوي 3" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "كلبش" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "علامة استفهام" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "هزر فزر" الساعة 1 ظهرًا، برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.