ضبط فتاة تدير صفحة تروج لممارسة الرذيلة مع القاصرات بـ"عقد عرفي"

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التي روجت خلالها للترويج عن القاصرات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي وتحت ستار الزواج العرفي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وتبين أنها دون عمل ومقيمة بالقاهرة وبصحبتها إحدى القاصرات دون عمل، مقيمة بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرتا بإعتيادهما ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبلغ مالي عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة المشار إليها، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بإحدى المتهمات محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطها المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية.