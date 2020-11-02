هزيمة ساحقة لـ"النور" بالإسكندرية بعد خسارة جميع مرشحيه بالانتخابات

نال حزب النور السلفي هزيمة ساحقة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية، حيث خسر 3 مرشحين من 4 مرشحين للحزب في 3 دوائر من المحافظة.

ويخوض مرشح واحد عن الحزب وهو النائب أحمد خليل جولة الإعادة في دائرة الدخيلة مع 3 مرشحين آخرين، بينما خسر كلا من النائب الحالي عن نفس الدائرة أحمد الشريف، والمهندس أحمد حسن البطش في دائرة المنتزه، وحسني المصري في دائرة الرمل.

وتعد محافظة الإسكندرية إحدى الدوائر التي كانت معقلا لحزب النور السلفي، بجانب محافظات البحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ.

ويعول الحزب على النائب أحمد خليل، في جولة الإعادة في دائرة الدخيلة، في حصد المقعد لحفظ ماء الوجه بعد السقوط الساحق في دوائر المدينة الساحلية.

يشار إلى أن حزب النور شارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على المقاعد الفردية بـ16 مرشحاً في 9 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا وجنوب سيناء، ولم يفوز بأي مقعد في المرحلة الأولى من الانتخابات.

ويمثل حزب النور داخل مجلس النواب الحالي بـ11 مقعدا أي أقل من 2% من إجمالي المقاعد، وهي نسبة هزيلة مقارنة بتمثيل الحزب في برلمان 2012 الذي حصد فيه المركز الثاني بـ112 مقعدا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز 3 مرشحين في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، وهم: الصافي عبد العال، عن دائرة العطارين، والنائب رزق راغب عن دائرة الدخيلة، وحسين رجب العقاري، عن دائرة الدخيلة.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن إعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد في الدائرة الأولى، ومقرها المنتزة، منهم 4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وهم: أبو العباس فرحات تركي، ومحمد حسين الحمامي، وأشرف سردينة، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، و4 مرشحين مستقلين، وهم: مي محمود، ومروة التوني، ومحمد الجمسي، ومحمد سعد الهواري.

وتجري الإعادة على 3 مقاعد في الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة الرمل، بين 6 مرشحين، وهم: محمود عسكر، وأحمد عبد المجيد، وعلي الدسوقي، وعمر الغنيمي، وإلهام المنشاوي، وعفيفي كامل.

وفي الدائرة الثالثة، سيدي جابر، أسفرت النتائج عن إعادة بين كل من مجدي الوليلي، وأحمد المصري، مرشحي حزب مستقبل وطن، ومصطفى أبو زهرة، وسمير البطيخي، مستقلين.

وبالنسبة للدائرة الرابعة، ستكون الإعادة بين كل من محمد جبريل، ومحمود قاسم، مرشحي حزب مستقبل وطن، وعمرو كمال، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وهيثم الحريري، مستقل.

وفي الدائرة السادسة، ومقرها الدخيلة تجرى جولة الإعادة على مقعدين بين كل من عبد الناصر السمالوسي، ومصطفى الطلخاوي، مرشحي حزب مستقل وطن، ومنى حسن سعد، مرشحة حزب الحركة الوطنية، وأحمد خليل، مرشح حزب النور.