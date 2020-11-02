وجبة ومبيت بالمجان.. من أهالي رأس غارب للعالقين بسبب السيول

استضاف عدد من أهالي مدينة رأس غارب، في محافظة البحر الأحمر، بعض العالقين على الكمين الشمالي للمدينة، جراء السيول التي تعرضت لها مناطق واسعة من المحافظة، مساء أمس الأحد، وذلك إثر إغلاق الطرق المؤدية إلى الغردقة والزعفرانة، نتيجة تأثرها بمياه السيول.

وتكدست عشرات السيارات على كمين رأس غارب الشمالي، بسبب السيول التي داهمت منطقة "جبل الزيت"، وإعلان ادارة المرور إغلاق الطريق في الاتجاهين، بعد أن جرّفت المياه عدداً من السيارات.

وبينما سمحت أجهزة البحر الأحمر بمرور السيارات الملاكي للدخول إلى مدينة رأس غارب، فقد تم حجز سيارات النقل بجوار الكمين، لحين الانتهاء من الإصلاحات، وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى.

وقال "محمد حماد"، طبيب بشري وأحد العالقين في رأس غارب، إن أحد الأهالي، رفض ذكر اسمه، استضافه للمبيت في منزله، وذلك دون سابق معرفة بينهما، مشيراً إلى أنه التقى به على كمين رأس غارب، وعرض عليه المساعدة، وأصر على أصطحابه والمبيت معه ليلة أمس.

وأضاف أنه مضيفه أعد له وجبة العشاء، وقام بتجهيز غرفة للنوم فيها، وذلك بعد قضاء يوم شاق، منذ منذ خروجه بسيارته الخاصة من القاهرة، في الصباح الباكر، متجهاً إلى مدينة الغردقة، قبل أن تحاصره السيول على الطريق، وحتى وصوله إلى كمين رأس غارب، في حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وتابع أنه في حوالي الساعة 11 ليلاً، وبينما كان في قمة التعب وانخفاض درجة الحرارة وشعوره ببرودة الجو، فوجئ بأحد أهالي رأس غارب يعرض عليه المساعدة، ويصطحبه معه إلى منزله، وحرص الطبيب على توجيه الشكر إلى مضيفه، الذي وصفه بـ"الكريم"، وإلى جميع أهالي رأس غارب، على حسن الاستقبال والضيافة والكرم، في ظل هذه الظروف.

وأعلنت فنادق رأس غارب أنها كاملة العدد، حيث لا توجد بها أي غرف خالية، نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين العالقين بسيارتهم على كمين رأس غارب الشمالي، نتيجة تأثر الطرق بسقوط الأمطار والسيول.

وأكد "محمد جمال عبد القادر"، أحد القيادات الشبابية، أن أهالى مدينتي الغردقة ورأس غارب قاموا بفتح عدد من الجمعيات الخيرية، لإستقبال العالقين من جراء السيول، بعد إغلاق الطريق، وتعذر سفر الكثر من الركاب، وإنحراف عدد من السيارات، وتم تزويدهم بكافة سبل المعيشة، بنفس مستوى الخدمة في فنادق المنطقة.

كما حرص القيادي الشاب، ومعه مجموعة شباب من رأس غارب، على تقديم الدعم للمواطنين العالقين، وتوفير لهم بعض المياه والبسكويت وتوزيع عدد من البطاطين، نظراً لانخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الليل.