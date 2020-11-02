وكيل "التعليم بالإسكندرية": إجراءات مشددة بالمدارس للوقاية من "كورونا"

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدداً من المدارس بالمحافظة يرافقهما الدكتورة "عزة الفناجيلى" وكيلة مديرية الصحة للشؤون الوقائية و"شريف فتحى" مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، والدكتورة "سارة على" مديرة إدارة الصحة المدرسية.

وخلال الجولة راجع وكيل صحة الإسكندرية، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكيد على التهوية فى الفصول والنظافة العامة للمدراس ودورات المياه والتباعد الجسدى للطلاب فى الفصول مع التأكيد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمدرسة.

وأكد "خالد"، أنه تم التنبيه على إبلاغ الزائرة الصحية عن أى حالات بالمدرسة للاشتباه بالكورونا، والإبلاغ الفوري لغرف العمليات وولي الأمر مع تحديد غرفة لعزل الطالب لحين وصول ولي الأمر.

وأوضح أنه تم إعطاء التوجيهات لأولياء الأمور بعدم نزول الطلاب للمدرسة فى حال ظهور أعراض مثل الحمى أو صعوبة التنفس أو السعال الجاف أو الإسهال والإبلاغ الفورى عن المخالطين لحالة إيجابية بالمنزل وعدم الذهاب للمدرسة.

ووفرت محافظة الإسكندرية، كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والمعقمات والصابون والكلور، وذلك لتخصيصها لمدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية، لتوزيعها على جميع المدارس.

وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، إن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد للطلاب أنه سيتم توفير كمامات ومطهرات، قائلاً: "اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبها له.. أهم حاجة صحتكم.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم، وكل سنة وأنتم طيبين".

وأشار "الشريف"، إلى أنه جارٍ توفير كميات من الكمامات الطبية لكل مدرسة، بالاستعانة بخطوط إنتاج الكمامات بالمدارس الفنية على مستوى الإسكندرية.

وشدد على مراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بصفة مستمرة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتح مدرسة "المتحدة 2 للغات الرسمية، والمتحدة 3 الإعدادية"، بإدارة المنتزه التعليمية، اللتين افتتحهما من أصل 32 مدرسة جديدة، بعدد 671 فصلا، على مستوى الإدارات التعليمية، دخلت الخدمة في العام الدراسي الجديد.