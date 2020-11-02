الري تطالب بتوخي الحذر لتجنب أضرار السيول في الجبال

كشف تقرير مركز التنبؤ بالأرصاد التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن توقعاته بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، غدا الثلاثاء.

وأوضح المركز، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، مؤكدا أنّ اليوم الاثنين متوقع سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على جنوب البحر الأحمر ووسط سيناء، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية.

وأكد المركز ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار والتي قد تصل الى سيول في المناطق ذات الطبيعة الجبلية.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في عام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجيا النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

كما يدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميا حالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، فضلًا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم السيول الحالي، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.