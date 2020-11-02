المدرسة الفنية للنقل النهري.. 5 سنوات دراسة وتوفر فرصة عمل بعد التخرج

تعد المدرسة الثانوية الفنية للنقل النهري بإدارة مصر القديمة التعليمية من أهم المدارس الفنية الحديثة في مصر، وهي تابعه للمعهد الإقليمي للنقل النهري، أحد مؤسسات هيئة النقل النهري ووزارة النقل، وتم إنشاء المدرسة بهدف تطوير الملاحة النهرية في مصر.

ترصدت " الوطن" أبرز ملامح المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة للنقل النهري كالتالي:

- مدة الدراسة بالمدرسة خمس سنوات.

- مقرها داخل مبنى المعهد الإقليمي للنقل النهري في منطقة أثر النبى علي طريق كورنيش المعادي خلف المتحف الجيولوجي.

- تتبع إدارة مصر القديمة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- تضم المدرسة تخصصات الملاحة النهرية والميكانيكا والكهرباء في جميع وسائل النقل النهري.

- يتم قبول الطلاب بها من جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الخمس، وفق تنسيق التعليم الفني.

- يمنح الخريجين شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" موضحاً بها التخصص.

- تعتبر المدرسة الفنية المتقدمة للنقل النهري، الوحيدة على مستوى الجمهورية.

- يتم تدريب الطلاب على أحدث أجهزة المحاكاة المتخصصة فى مجال النقل النهري.

- يتم توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج حيث يتم تدريبهم للالتحاق بالنقل النهري وسد احتياجات هذا المرفق.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من ربط حضور الطلاب للحصص المدرسية وتسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، سواء داخل المدارس الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظ القاهرة.

وأكد مصدر بمديرية التعليم بالقاهرة، أنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية بالقاهرة بعدم السماح بتذنيب التلاميذ بسبب المصروفات الدراسية، مؤكدا أن الجميع داخل المنظومة التعليمية يعمل لخدمة الطلاب.

وأشار إلى أن واقعة تذنيب طالبة داخل إحدى المدارس بوقوفها لمدة 4 ساعات أمام المدرسة، وإجبارها على عدم التحرك وحمل حقيبتها على ظهرها بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة لن تتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى الالتزام بتعليمات وزير التربية والتعليم، حيث إنه يتم التنبيه على أولياء الأمور بأن آخر موعد لسداد القسط الأول بالمدارس الخاصة في 15 نوفمبر المقبل.

كما وجهت مديرية التعليم بـالقاهرة، جميع العاملين في العملية التعليمية بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات في المدارس بصفة مستمرة، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة في الفصول، مشددًا على وجود الزائرة الصحية بالمدارس، وكذلك توفير جهاز الماسح الحراري وضبطه للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشددت على الاستعداد والتعامل الفوري عند حدوث أي ظرف طارئ داخل المدارس.