وسط إجراءات أمنية.. سفير فرنسا وزوجته يختتمان زيارتهما للأقصر

اختتم سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، اليوم الاثنين، زيارته إلى محافظة الأقصر، التي جاءت وسط حالة من التكتم الإعلامي الشديد، وحراسة مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ممثلة في مديرية أمن الأقصر، وشرطة السياحة والآثار.

وأوضح مصدر بمنطقة آثار الأقصر لـ"الوطن" أن السفير الفرنسي وزوجته وصلا إلى مدينة الأقصر، وسط تشديد أمني، في زيارة أسرية غير رسمية، برفقة بعض مسئولي السفارة الفرنسية بالقاهرة، حيث استقبلهم لفيف من قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن، ومدير معبد الكرنك، الطيب غريب، وعدد من مسؤولي قطاع الآثار، وسط إجراءات مشددة لمنع التصوير خلال الجولة.

وأضاف المصدر أن السفير الفرنسي تابع العمل داخل مقصورات معبد الكرنك، واستمع من أعضاء المركز المصري الفرنسي داخله، إلى بيان بسير أعمال الترميم، ومجهودات المركز لخدمة التاريخ الأثري بالأقصر، مشيراً إلى أن الزيارة استغرقت نحو 4 ساعات، وهي زيارة دورية سنوية لتفقد أعمال المركز المصري الفرنسي في معبد الكرنك، خاصة أن البعثة الفرنسية بالمعبد بدأت أعمال الموسم الجديد في شهر سبتمبر الماضي، ولكنها اتسمت هذه المرة بالسرية والخصوصية، نظراً للأحداث الجارية حالياً.

وأشار المصدر إلى قيام السفير الفرنسي بزيارة آثار البر الشرقي، ثم انتقل إلى البر الغربي، لزيارة وادي الملوك والملكات ومعبد الملكة "حتشبسوت" بالدير البحري، وتفقد بعض أعمال البعثة الفرنسية في البر الغربي.