آخر أخبار مصر.. غرامات على من لا يرتدي الكمامة وتوقعات بسقوط أمطار غدا

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قرارات احترازية بالمساجد مع زيادة أعداد المصابين

مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وضعت وزارة الأوقاف إجراءات يتم اتباعها داخل المساجد في ظل حالة الطوارئ التي تتبعها، وتشمل الإجراءات عدم فتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، والالتزام بالكمامة، وألا يوجد بالمسجد عدد زائد، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي فرد غير العاملين بالأوقاف، إضافة لاصطحاب المصلى الشخصي.

طريقة الحصول على مدفن مساحته 20 متراً بـ130 ألف جنيه في القاهرة

مدت محافظة القاهرة فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة، وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة، وكان مقرراً إغلاق باب التقديم 30 سبتمبر الماضي.

على أن يكون التخصيص للمدفن بسعر 130 ألف جنيه، وذلك لمساحة 20 متراً.

طقس الثلاثاء معتدل وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الحكومة تدرس قراراً جديداً بفرض مواعيد لغلق المحلات والورش

يدرس مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي في الاجتماع المقبل، مقترحاً بفرض مواعيد لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش، من وزارة التنمية المحلية.

مدبولي يوجّه بتطبيق الغرامات على من لا يرتدي الكمامات

وجّه رئيس الوزراء طلباً إلى جميع الجهات في المصالح الحكومية والمولات ووسائل النقل وغيرها من الأماكن المزدحمة بتطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة.