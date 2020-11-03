مطار القاهرة يستقبل 18400 مسافر خلال 24 ساعة وسط إجراءات وقائية مشددة

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم الاثنين، 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها 9228 راكبًا، وغادر المطار 82 رحلة إلى عدة وجهات أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية، تقل على متنها 9173 راكبًا.

مطار القاهرة الدولي يستقبل نحو 18400 مسافر خلال 24 ساعة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وطبقت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، بأماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

يأتى ذلك فيما سيرت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، 36 رحلة دولية على مدار يوم أمس الإثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية، ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية التي سيرتها الشركة بواقع رحلة واحدة إلى كل من « باريس، واشنطن، بغداد، جدة، المدينة المنورة، مسقط، اربيل، چوبا، أكرا، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، الدمام، الرياض» و 7 رحلات داخلية إلى كل من « شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان» و 3 رحلات شحن جوى.

وأقلت جميع هذه الرحلات على متنها، ما يقرب من 3700 راكبا.

مطار شرم الشيخ أستقبل أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال"

وكان مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل مساء أمس الأحد، أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال" القادمة من طشقند - أوزبكستان، وكان على متنها 152 راكبًا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا.

وقام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي، مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل "PCR" لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

المطارات المصرية تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويُستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات