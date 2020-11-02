"فسحة وصورة بـ10 جنيه".. أهالي كفر الشيخ عن المتحف: "حاجة مبهرة"

مناظر مبهجة وقطع آثرية نادرة، داخل متحف كفر الشيخ القومي الذي فتح ابوابه أمام الجمهور للاستمتاع بحضارة أجدادهم والتقاط الصور التذكارية، عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه أول أمس من خلال الفيديو كونفرانس من مدينة شرم الشيخ.

بـ10 جنيهات فقط يستمتع الزائر بمشاهدة الأثار ويلتقط صوراً تذكارية بجوار قطع آثرية نادرة، في أول يومين لاستقبالهم داخل متحف كفر الشيخ، وسط حرص الإدارة على تخفيض سعر الدخول للطلاب والأطفال ليكون 5 جنيهات للتذكرة.

"حاجة مشرفة ومبهرة، يعني فسحة رائعة وذكرى جميلة وعلى قد الأيد"، بهذه العبارة عبرت مروة محمود، من أبناء المحافظة عن سعادتها عقب زيارتها وطفليها متحف كفر الشيخ القومي:" زرت المتحف النهاردة أنا وأطفالي، يعنى الزيارة كلها كلفتنا 20جنيها وشوفنا القطع الآثرية الناردة، والمعروضات بجانب معرض كلية التربية الرياضية اللي يشمل مشغولات يدوية بشكل رائع".

وأضافت أن ما رأته شجعها على نصح صديقاتها بزيارته، فهو يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية وإدارته تتعامل بشكل محترم وتطبق الإجراءات الاحترازية عند الدخول:" حاجة حلوة والإدارة محترمة وحريصة على الإجراءات الوقائية لعدم تفشي فيروس كورونا".

و توافد عدد كبير من المواطنين وخاصة من الشباب والفتيات، على المتحف لزيارته في ثاني ايام استقباله للجمهور، وأكد الدكتور السيد البنا، المشرف العام على مشروع المتحف، أنه جرى تحديد تذاكر الدخول لزيارة المتحف ومتابعة الأثار، 5 جنيهات للطلاب، و10 جنيهات لغير الطلاب، وتسابق الحضور على التقاط صور سلفي لهم بجوار القطع الاثرية.

ومن المتوقع ان تشهد المحافظة تواجداً كبيراً من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة ، لرؤية القطع الاثرية، ومشاهدة أفضل متحف إقليمي، حيث أنه مثار اهتمام الطلاب بالجامعات المصرية وخاصة طلاب كليات الاثار، وكليات الأداب قسم أثار، لما يتميز به من قطع أثرية لم تٌعرض من قبل إضافة إلى عرض الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير، و يضم آثارًا فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار تل الفراعين، وأثار فوه الإسلامية، وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة، فكان حلم دام 20 سنة تحقق في عهد الرئيس السيسي.

تبلغ أسعار زيارة المتحف 10 جنيهات للمصريين، وخمسة جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيها للأجانب و40 جنيها للطالب الأجنبي ويفتح ابوابة للجمهور من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا.