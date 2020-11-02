قصص 10 رجال قدموا نساءهم لراغبي المُتعة وساعدوهن في جمع "الغلة"

قد يزين الشيطان إلى الإنسان كل شئ من أجل جمع المال والرغبة في الثراء السريع، ولكن في بعض الحالات قد ينساق الإنسان في الوحل أكثر مما يتوقعه أحد من أجل المال، فقد قرر بعض الرجال بيع أجساد زوجاتهم وبناتهم لراغبي المتعة الحرام، مقابل الجنيه، نُزعت عنهم أقل معاني النخوة والذكورة في مجتمع محافظ، بسبب تلك الممارسات المخجلة، قد تدفع مجتمعنا إلى حافة الجنون، ممارسات أسقطت أبسط موازين الكرامة وهيبة الشرف والرجولة.

أشباه رجال يعترفون بمساعدة زوجاتهم على ممارسة الحرام، ويقدمونهن للشباب الباحث عن الشهوة أينما كانت، يجلسون يشاهدون أجساد زوجاتهم في أحضان غرباء، ولا يحرك ذلك ساكنا داخلهم بل يساعدون في جمع «الغلة»، فمن المؤكد أن هذه الأفعال لا يرتكبها "آدمي"، فحتى الحيوان لا يمكنه أن يقبل على زوجته ذلك.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، حكايات أشباه رجال لا يملكون ذرة رجولة، ساعدوا زوجاتهم على ممارسة الفاحشة، وكانوا شركاء في جرائم مخلة بالشرف، بل كانوا يستدرجون راغبي المتعة الحرام لممارسة الجنس مع زوجاتهم للحصول على مقابل مادي، وذلك من خلال التقرير التالي:

القصة الكاملة لضبط مدرب كاراتيه عرض زوجته على الرجال: الليلة بـ 3 آلاف جنيه

بعد زواج استمر قرابة 9 أشهر، كشفت أجهزة الأمن عن جريمة مخجلة ارتكابها مدرب كاراتيه وزوجته، في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الزوج قام بعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلة.

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تفاصيل عرض شاب زوجته لممارسة الرذيلة: حفلات جنس مصورة.. والساعة بـ2000 جنيه

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، فى واقعة عرض شاب زوجته على راغبي المتعة الحرام، بعد رصدهما على مدار الفترة الماضية وإلقاء القبض عليهما، إذ تبين أن المتهم يبلغ من العمر 23 عاما، عاطل، متزوج منذ قرابة 4 سنوات، واتفق مع زوجته على ممارسة الرذيلة الجماعية مقابل مبالغ مالية، ووضع تسعيرة 2000 جنيه للساعة الواحدة.

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حكاية سقوط قواد وزوجته في الجيزة: الزبون طلع ظابط وقبض علينا

"مكنتش أعرف إن الزبون الأخير ظابط.. ظبطله ميعاد مع مراتي.. وقبض علينا" بهذه التفاصيل روى موظف تفاصيل إلقاء القبض عليه هو وزوجته بتهمة إنشاء شبكة للدعارة، وقال المتهم فى محضر الشرطة أثناء التحقيق معه من قبل ضباط المباحث إنه بدأ في النشاط المنافي للآداب منذ بداية كورونا.

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الليلة بـ5000 جنيه للفتاة تحت العشرين.. تفاصيل التحقيق مع قواد وزوجته

"الليلة بـ 5 آلاف جنيه يا باشا، وكله حلال وزواج عرفي كمان".. تلك المقولة ملخص اتفاق قواد وزوجته مع الزبائن خلال تقديم الفتيات تحت سن 20 عاما، لراغبي المتعة الحرام وخاصة من الأثرياء.

أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم وزوجته لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي.

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ضبط شبكة دعارة عائلية في شبرا الخيمة.. والأم: "متفقة مع جوزي وابني"

"جوزي اتفق معايا على ممارسة الرذيلة مع الأغراب علشان نعمل ثروة، واشترينا شقة وشغلنا مرات ابننا في الدعارة، بس هي مالهاش قضايا آداب"، بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل اتفاقها على تكوين شبكة دعارة بالاتفاق مع زوجها وابنها الوحيد في شبرا الخيمة، وأكدت المتهمة، خلال اعترافاتها، أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم، بالتنسيق مع باقي المتهمين.

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الساعة بـ3 آلاف جنيه.. الزوجة تعترف: "اتفقت مع جوزي على الرذيلة الجماعية"

أدلت السيدة الثلاثينية المتهمة بممارسة الرذيلة الجماعية، مقابل حصولها على مبلغ 3 آلاف جنيه في الساعة داخل شقتها بمنطقة مصر القديمة، بتفاصيل الواقعة، أثناء مثولها أمام قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسها وزوجها على ذمة القضية.

وقالت المتهمة "إنها بدأت ممارسة نشاطها منذ 6 أشهر، واتفقت مع زوجها "المتهم الثاني"، على إنشاء صفحة عبر "فيسبوك"، وعمل إعلانات لراغبي المتعة الحرام، وممارسة الرذيلة الجماعية مقابل حصولهم على 3 آلاف جنيه في الساعة".

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صور 20 فيديو إباحيا لهما.. تفاصيل ضبط شاب عرض زوجته على راغبى المتعة

"120 ثانية" مدة مقطع فيديو إباحي تظهر فيه سيدة في وضع مخل مع شاب، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف المقطع عن تفاصيل جريمة مروعة، حيث تبين أن الفيديو تظهر فيه سيدة مع زوجها، ويصوران أفلاما إباحية لبثها على مواقع إباحية ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، ويعرض الزوج جسد زوجته على الشباب لممارسة الرذيلة معها مقابل حصوله عل مبلغ 1500 جنيه فى الساعة.

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الساعة بـ1500جنيه.. القصة الكاملة لضبط شاب عرض زوجته لراغبي المتعة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بشأن واقعة ضبط شاب في أثناء عرض زوجته على راغبي المتعة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات إباحية لها على المواقع الإباحية بقصد التربح، داخل شقته بمنطقة العمرانية، عن أن المتهم وزوجته بدأ النشاط منذ قرابة 10 أشهر، وصورا 20 فيلم إباحيا يتضمن ممارسة الجنس مع زوجته، وممارسات شاذة وجماعية، مع غرباء وزوجته.

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عامل يقدم "مراته وأمه" لطالبي المتعة مقابل 1300 جنيه.. والزوجة: هددني بالطلاق

"أنا مكنتش أعرف انه هيقدمني للرجالة كل أسبوع مرتين، أنا وأمه، بس هددني بالطلاق".. بهذه الكلمات، روت ربة منزل تفاصيل واقعة اتهامها بتكوين شبكة للدعارة مع زوجها ووالديه.

وقالت أمام قاضي المعارضات بجنح شبرا الخيمة: "أنا بريئة هو اللي أجبرني على ممارسة الزنا مع راغبي المتعة، مقابل مبلغ مالي في الليلة قدره 1300 جنيه".

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يديرها "صلاح ومراته".. إعلان على "فيسبوك" يسقط شبكة تبادل زوجات

"للمتزوجين فقط جلسات تعارف مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج"، مضمون إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ نشره موظف، لتكشف مباحث الإنترنت أنَّه يتزعم شبكة لتبادل الزوجات بمعاونة زوجته.

رسالة المتهم كانت دعوة لممارسة العلاقة الحميمة بشكل جماعي في منزله بالشرابية، وألقي القبض على المتهم "صلاح الدين.م" (32 سنة) وزوجته "مها.م" (24 سنة - ربة منزل)، ونسبت النيابة إليهما تهمة ممارسة الرذيلة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

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«سلوى»: جوزى بيتاجر بجسمى واستغلنى فى أعمال الدعارة مع العرب.. «نفسى أرجع خدامة تانى»

ظنت «سلوى» أن موافقتها على الزواج من «حسن» ستكون نقطة تحول فى حياتها، تخرجها من جحيم العيش كخادمة مشردة يدفعها والدها للعمل لتنفق على نفسها، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، واتضح أن الزوج دفعها أكثر لعيش حياة أكثر بؤساً، لدرجة أنه دفعها لتتاجر بجسدها حتى تنفق عليه، وعندما وافقت فوجئت به يتاجر أيضاً بجسدى طفلتيهما، لكنها فى نهاية المطاف قررت التخلص من تلك المأساة.

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