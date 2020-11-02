بروتوكول تعاون بين اللجنة الوطنية للسميات والمركز القومي للسموم

وقعت اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون مشترك مع المركز القومى للسموم الإكلينيكية والبيئية بكلية طب القصر العيني، بهدف استحداث وإدراج منظومة علاج السموم داخل أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة، وتم بالفعل التفعيل في 22 مستشفى بـ21 محافظة،

مساعدة الدولة في مواجهة العبء الكبير لحالات التسمم

ويأتي هذا التعاون كخطوة هامة نحو مساعدة الدولة في مواجهة العبء الكبير لحالات التسمم، حيث تضافرت جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكليات ومراكز جامعة القاهرة كجهة إكلينيكية لتقديم دورات تعليمية وعملية في علم السموم الإكلينيكية في مركز السموم بطب القصر العيني، للارتقاء وإتاحة مستوى عال من الدراسة التخصصية لجميع الكوادر الطبية على التعامل مع حالات التسمم.

تدريب كوادر وزارة الصحة من أطباء وتمريض

وقد قام بتوقيع البروتوكول دكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، ودكتورة نرمين حمدى، رئيس مركز السموم الإكلينيكية والبيئية، ودكتور محمود عمرو، رئيس اللجنة الوطنية للسميات.

ويركز البروتوكول على تدريب كوادر وزارة الصحة من أطباء وتمريض وفنى معامل بالمركز القومى للسموم، للتعامل مع حالات التسمم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسميات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي، وإمداد وزارة الصحة بالإرشادات التوجيهية للتعامل مع الأنواع المختلفة للتسمم بصفة دورية، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوعية الشاملة من خلال الإعلام وعقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة وإقامة دورات علمية مكثفة لمتدربين من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب المشاركة في الدراسات الوبائية للتسمم، وذلك بالاتفاق على وضع قواعد بيانات قومية موحدة لتوفير المعلومات والبيانات عن ملوثات البيئة والتي قد تؤدي لحالات تسمم وترصد مؤشراتها داخل مصر.