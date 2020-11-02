عبد المعز: المصريون نالوا شرف مصاهرة النبي

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنجب من السيدة خديجة بنت خويلد 4 بنات وولدين، والبنات هن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم، والسيدة فاطمة أصغر بناته التي يطلق عليها المصريون "آخر العنقود" وولدين هما القاسم وعبدالله.

وأضاف "عبد المعز" أثناء تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC"، أن النبي تزوج من السيدة مارية القبطية وأنجب منها ابنه إبراهيم، مشيرا إلى أن المصريين نالوا شرف مصاهرة النبي وكانت مارية لها منزلة كبيرة في قلبي النبي وحرصت على نقل ابنها إبراهيم إلى منطقة العوالي حتى ينشأ نشأة قوية.

وأشار إلى أن النبي رغم كل همومه كان يعيش كأي إنسان عادي ويداعب حفيدته أمامة ابنة السيدة زينب ويأخذها معه إلى صلاة الفجر وكان أحيانا يطيل السجود عندما يصعد حفيده علي ابن السيدة زينب على ظهره، ولم يكتف بذلك بل كان يحضر لأحفاده المياه عندما يشعروا بالعطش ولا يطلب من ابنته لأنه كان يعيش دور الجد كأي شخص عادي.