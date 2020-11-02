عالم أزهري: النبي كان يرضي زوجاته.. "مكنش بينكد عليهم"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، العالم بالأزهر الشريف، وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، وإمام وخطيب بوزارة الاوقاف، إن الآية القرآنية "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" تدل أن النبي محمد كان حريصا على رضى زوجاته.

وأضاف "عبدالمعز" أثناء تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن النبي كان يُرضي زوجته ولا "يحب ينكد عليها"، "ربنا يكرم زوجاتنا ويستحملونا جزائهم الله عنا خير الجزاء".

وأشار العالم بالأزهر الشريف، إلى أن الدنيا لم تعرف زوجا كالنبي، الذي قالت إحدى زوجاته، إنه كان يساعد أهل بيته في أعمال المنزل، ويخيط ثيابه ويصلح نعله، واستكمل الشيخ "فيه ناس بتقولي بلاش تقف أوي في صف الستات، بس اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة"، واستشهد بالأية القرآنية "كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ".

وطالب الشيخ، بإكرام المرأة إكراما لله ولرسوله، واستطرد "أوجه رسالة عاجلة إلى كل بناتنا وأخواتنا، أنها تتقي في زوجها،÷ وتخد بالها منه وهو كمان فالنبي كان بيحتوي الأزمات ويحل المشكلات التي تحدث في بيته".

وتطرق الشيخ للحديث عن معاملات النبي مع أزواج بناته حيث كان يقدر الإمام علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان الذي تزوج ابنتين من بنات النبي وأبو العاصم ابن الربيع، مشيرًا إلى أن الأهل دائما يقولون إن زوج الابنة غالي عليهم مثل ابنهم، وقد يكون أكثر لأنه يصون ابنتهم ولا يتسبب لها في مشكلات.