مصدر: صرف منحة الـ500 جنيه 16 نوفمبر ولمدة 4 أيام

كشفت مصادر حكومية باللجنة العليا لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لفحص بيانات العمالة غير المنتظمة، التي سجلت للحصول على الدفعة الرابعة لـ منحة الـ500 جنيه، انتهت من مراجعة البيانات.

الصرف يبدأ الاثنين 16 نوفمبر وينتهي الخميس ويومان للمتخلفين

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن تُصرف المنحة يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري ولمدة 4 أيام، على أن يتم تحديد يومين آخرين للمتخلفين عن الصرف لأي ظروف.

وأوضحت المصادر أن اللجنة التي أشرفت على فحص البيانات استبعدت عددًا كبيرًا من غير المستحقين، ومن بينهم عمالة صرفت الدفعات الثلاث السابقة وذلك بعد تحديث بياناتهم.

اللجنة العليا فحصت بيانات 7.6 مليون عامل غير منتظم

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة فحصت بيانات نحو 6 ملايين و22 ألف عامل قاموا بتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى فحص بيانات 1.6 مليون عامل غير منتظم من الذين سجلوا بياناتهم منذ بداية الدفعة الأولى.

ومن المقرر أن تصل رسائل الـ"sms" التي سترسلها وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ومنها وزارة الاتصالات، على الهواتف المحمولة للمستحقين قبل 24 ساعة من بدء عملية الصرف، مُحددًا فيها مواعيد صرف المنحة.

عمليات الصرف من خلال ماكينات "ATM"

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الصرف ستكون آليًا من خلال كارت "ATM"، حيث ستقوم اللجنة بتجهيز 14 الف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات، وذلك بالنسبة للعمالة غير المنتظمة التي تسلمت الكارت في الدفعات الثلاث السابقة.

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة التي ضُمت حديثًا في الدفعة الرابعة، أوضحت المصاد أنه سيتم إرسال رسائل "SMS" عبر هواتفها المحمولة، موضحًا فيها اسم مكتب البريد أو بنك الائتمان والتنمية الزراعية الذي يُستحق منه الصرف، حيث سيتم الصرف يدويًا لأول مرة، وفي نفس الوقت سيتسلم العامل كارت "ATM" ليصرف به الدفعة القادمة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بضرورة صرف مرحلة جديدة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا .