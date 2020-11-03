فتح باب التقدم لحائزي أراضي منطقة صحراء الأهرام 8 نوفمبر

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، فتح باب التقدم اعتبارا من 8/11/2020 حتى 6/12/2020، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، و21.83 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنّه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا، ويتم تقديم المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

وأكد أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي وأنّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذّر نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات، من أي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وحال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.