لو عندك فرح قريب.. أسعار تجميل السواريه والخطوبة والزفاف

تهتم كل فتاة بإطلالتها في حفلات الزفاف والخطوبة، سواء كانت العروسة أو كانت من أصدقاء أوأقارب العروسة، مما يجعلهن يبحثن عن خبيرة تجميل لعمل المكياج المناسب لها وفقا للمناسبة، واستمرارا لما تقدمه "الوطن" من خدمات لقرائها تستعرض أسعار جلسات التجميل للعروسة في الزفاف أو الخطوبة أو لأي فتاة في السواريه، على النحو التالي:

أسعار تجميل السواريه

تراوحت أسعار تجميل السواريه من 500 جنيه حتى 3500 جنيه

أسعار باكيدج تجميل العروسة في الخطوبة

تبدأ من 1200 جنيه حتى 8 آلاف جنيه

أسعار باكيدج تجميل العروسة الزفاف

تبدأ من 2500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه

سعر لفة الطرحة للعروسة المحجبة

وجاء سعر لفة الطرحة للعروسة المحجبة بسعر يتراوح بين 1000 جنيه و2000 جنيه.

سعر تسريحة شعر العروسة غير المحجبة

وتسريحة الشعر للعروسة غير محجبة بدأت من 2000 جنيه حتى 5000 جنيه.

وقدمت خبيرة التجميل أمنية قطب لـ"الوطن"، مجموعة نصائح يجب أن تتبعها الفتيات قبل حفل الزفاف، للحصول على بشرة نقية تمثلت في شرب المياه بكثرة، وترطيب البشرة بكريمات طبية أفضل من التجميلية، والمواظبة على وضع "ماسكات" للبشرة قبل الفرح أبرزهم قناع العسل والزبادي

وقدمت دعاء عبدالعزيز، خبيرة العلاقات الأسرية في حديث سابق لـ"الوطن"، نصائح للعروس التي تشعر بحالة غير مستقرة بسبب شعورها بالدخول في مرحلة جديدة مختلفة عنها، تتمثل في ضرورة توعية الأم لابنتها بالتعامل مع مسؤولية المنزل، والاهتمام بنظافته، ويجب على العروس أن تهتم بغذائها والاستفادة من تجارب المعارف الآخرين الذين مروا بتجربة الزواج قبلها.