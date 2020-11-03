"نور الدين" يفتتح 4 مدارس بمطوبس بـ34 مليون و600 ألف جنيه

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 4 مدارس إنشاء جديد بدائرة مركز مطوبس، بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون و600 الف جنيه، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنيفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بافتتاح مدرسة "عزب الشاعر" للتعليم الأساسى، المقامة على مساحة 1734متراً مربعاً، وتضم 11 فصلاً، بتكلفة 7 ملايين و700 ألف جنيه، ومدرسة "سعد زغلول" للتعليم الأساسى، المقامة على مساحة 1750 متراً، وتضم 22 فصلاً، بتكلفة 8 ملايين و600 ألف جنيه، ومدرسة "قرية النور"، المقامة على مساحة 2100 متر، بتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، ومدرسة "السكري" الجديدة للتعليم الأساسى، المقامة على مساحة 2200 متر، بتكلفة بلغت 8 ملايين و500 ألف جنيه.

وأكد "نور الدين"، في وقت سابق، أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد من المدارس خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 10 مدارس بالفعل، كما سيتم افتتاح 20 مدرسة أخرى، وذلك تزامناً مع العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق غداً الأربعاء 4 نوفمبر.

وقال محافظ كفرالشيخ إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، حيث يجري إنشاء وافتتاح مدارس وفصول جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، والقضاء على العمل بنظام الفترتين، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بتطوير العملية التعليمية.

وافتتح محافظ كفر الشيخ، أمس الأول الأحد، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بعد الانتهاء من تجهيزها، لتوفير خدمة طبية متميزه وللتخفيف من معاناة المرضى، وتفقد المحافظ أقسام المستشفى، واطمأن على حالة المرضى، وناقشهم في مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، موجهاً بحسن معاملتهم، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأشاد "نور الدين" بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أهالي المحافظة، والعاملين بقطاع الصحة، على الجهود المبذولة لتوفير خدمة طبية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى سيدى سالم المركزى بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.