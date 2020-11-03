تحصيل 410 آلاف جنيه مستحقات للعمالة المصرية في إيطاليا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا، نجح في تحصيل 22 ألفا و530 يورو، أي ما يوازي 410 آلاف و721 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية، جرى تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال سعدالدين، إنّ الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، عما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى توفير 90 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 82 شكوى وديا وإحالة 5 شكاوى للقضاء، وما زال 40 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 127 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 714 زيارة ولقاءً وتقديم استشارات، منها 14 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و140 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و65 لقاءً مع التجمعات العمالية، و495 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.