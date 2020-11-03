حملة مكبرة لنظافة وتجميل ميادين أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ حملات مكبرة لنظافة وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للنظافة والتجميل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

ولفت إلى تكليف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة وغسل الشوارع الرئيسية والجانبية باستخدام سيارات النظافة والكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا، موجها بزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع.

وفي سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لنظافة وكنس وتجميل شوارع وميادين حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ومروان الشب نائب رئيس حي شرق ومسؤولي جهاز النظافة والتجميل والإشغالات والنظافة بالحيين، بالاستعانة بفرق النظافة ومعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة المنضمة حديثًا لمنظومة النظافة حيث استهدفت الحملة شارع الجامعة بحي غرب حتى مدخل مدينة أسيوط الشمالي حيث تم كنس وغسل الأرصفة والجدارية المواجه للمدخل فضلًا عن كنس شارع المستشفى الجامعي وميدان القرآن العظيم بمنطقة سيد بسيارات الكنس الآلي وإعادة طلاء أعمدة الإنارة وسلات القمامة وترميم الأرصفة.

كما استهدفت الحملة في حي شرق كنس ورفع القمامة بإمتداد شارع الثورة بمنطقة الحمراء وشارع المعهد الديني حتى مجمع مواقف نزلة عبداللاه وشارع الأزهر بجوار مديرية الصحة وتم رفع تجمعات القمامة بقطعة أرض المشتل التابعة للري، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.