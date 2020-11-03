نائب رئيس "القومية للإنتاج الحربي" يستعرض أهم الإنجازات المُحققة

استعرض الدكتور حسن أحمد عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، خلال كلمته في حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي، ودور الهيئة القومية للانتاج الحربي و17 شركة تابعة وشركة للإنشاءات والمشروعات والاستشارات الهندسية، ومركز للتميز العلمى والتكنولوجي، ومركز نظم للمعلومات والحواسب في التصنيع العسكري والمدني، والعمل لخدمة المشروعات التنموية للدولة.

كما استعرض "عبدالمجيد" أهم الإنجازات المحققة للعام 2019/2020 من مشروعات تنموية وتطوير خطوط انتاج وافتتاح لخطوط إنتاج جديدة، وأهم بروتوكولات التعاون التي أجريت مع الجهات المختلفة، في ضوء التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية، المختلفة والشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا، وتوطين التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق المصري، وصولا للتصدير للدول الإفريقية والعربية.